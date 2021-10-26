Audi отзывает в России две модели из-за проблем с подушками безопасности

Audi объявила об отзыве в России 31 270 автомобилей, говорится в сообщении Росстандарта.

Компания отзывает модели Audi A4 и Audi A6, проданные в период с 2005 по 2011 годы, у которых установлены подушки безопасности переднего пассажира Takata. При их срабатывании существует риск разрушения корпуса газогенератора. В результате мелкие металлические осколки могут разлететься и в некоторых случаях ранить людей в салоне.

На всех автомобилях будет заменен модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира. Работы будут выполняться официальными дилерами Audi – ООО «Фольксваген Груп Рус» и будут бесплатными для автовладельцев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.21

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