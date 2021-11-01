В Совфеде назвали размер штрафа за опасное вождение

В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдет статья, предусматривающая штраф в размере трех тысяч рублей за опасное вождение. Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», – сообщила сенатор РИА «Новости». В качестве примера она привела резкие перестроения сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные обгоны, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем.

По словам Рукавишниковой, подобный стиль езды присущ водителям в крупных городах. Подобная агрессивная езда зачастую является демонстративной, но до сих пор может остаться безнаказанной, например, если «лихач» спровоцировал аварию, но не стал ее участником, пояснила сенатор.

Еще пять лет назад российское правительство определилось с понятием «опасная езда», однако до сих пор в административном законодательстве ответственность за него не была определена. Таких автолюбителей наказывали не за сам стиль рискованного вождения, а за отдельные нарушения ПДД.

Если новый КоАП будет принят, лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.10.21

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