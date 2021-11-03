Цена на авиакеросин подскочила до нового максимума

Авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь подорожал до рекордного значения – 58,25 тыс. рублей за тонну. Цена второй день подряд достигает пиковых значений.

По данным биржи, за день стоимость тонны авиакеросина выросла на 0,7%. Предыдущий ценовой рекорд был установлен 1 ноября на уровне 58,22 тыс. рублей за тонну.

Установила новый максимум и цена на летний дизель – 52,68 тыс. рублей за тонну (+0,4% за день). Зимний дизель подорожал до 59,44 (+0,8%), межсезонный – до 53,9 тыс. рублей (+0,5%).

При этом, бензин Аи-92 вырос в цене до 53,79 тыс. рублей за тонну, а бензин Аи-95 – до 55,23 тыс. рублей.

Напомним, авиакомпании называют подорожание керосина главной причиной повышения цен на билеты. В мае ФАС не нашла нарушений в поведении цен на топливо для самолетов. А подорожание керосина обошлось перевозчикам в 70 млрд рублей после очередного подорожания.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.11.21

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