В России стали чаще воровать колеса и другие детали припаркованных машин

В России резко выросло число краж запчастей с припаркованных автомобилей. Об этом говорится в отчете компании «Ренессанс Страхование», подготовленном по запросу «Газеты.Ru».

За первые десять месяцев текущего года число краж элементов экстерьера (эмблемы, молдинги и пр.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 28%. Воровство дополнительного оборудования внутри салона (магнитола, акустика и другое) повысилось на 17%, колес – 14%. Кроме того, злоумышленники стали на 18% чаще уделять внимание конструктивным элементам автомобиля (дворники, зеркала, противотуманные фары и прочее).

По данным автостраховщиков, в 2021 году больше страдать от краж запчастей стали автолюбители Урала и Сибири. В прошлом году такие случаи чаще встречались на юге России.

По мнению экспертов, случаи краж деталей с автомобилей на некоторое время были забыты, однако в последнее время эта практика возрождается – во многом это связано с ухудшением экономической ситуации. «Мелкое воровство из автомобилей – тема, которая была забыта лет на десять, но сейчас она возвращается. Воруют шильдики, колеса, пока мы еще не видели, чтобы били стекла – но я думаю, и до этого дойдет, – отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – Люди теряют работу, многие вообще живут по принципу «не поработал – не поел». Это симптом того, что в обществе появилось какое-то количество людей, у которых нет источника средств».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.21

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