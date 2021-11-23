В России хотят ужесточить выдачу медсправок для водителей

Минздрав России разработал проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов, предполагающий ужесточение выдачи таких медсправок.

Документ прописывает группу риска, в которую попадают водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, и вводит для них обязательные лабораторные исследования, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. Эти исследования будут назначать наркологи.

Согласно новым правилам, водителей, у которых заметят следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ независимо от результата экспресс-анализа мочи.

Аналогичное исследование ждет водителей с повышенной потливостью и чрезмерно низким пульсом, а также тех, у кого наблюдается сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость или другие признаки наркологических расстройств.

Наркологи будет принимать решение о направлении на данное исследование при одновременном выявлении трех признаков употребления запрещенных веществ.

Документ предполагает, что пройти проверку также должны будут водители, которым возвращают удостоверение после истечения срока лишения прав.

Новые правила получения водительских медсправок Минздрав подготовил еще в 2019 году. Планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов, выявляющих специфические соединения в крови, но в итоге от них решили отказаться.

Это произошло после критики президента РФ Владимира Путина, назвавшего медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс. рублей чушью. Он призвал с умом подходить к введению дополнительных обследований. Заявлению главы государства предшествовал возникший после информации о новых правилах медосмотра водителей ажиотаж среди автомобилистов. В российских городах выстроились огромные очереди из желающих оформить медсправку для получения или обмена водительских прав по старой цене.

Добавим, срок вступления в силу новых правил Минздрав переносил четыре раза. Действующий порядок прохождения медосвидетельствования водителей оставлен в силе до 1 марта 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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