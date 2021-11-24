Бортпроводникам в России разрешат применять спецсредства для дебоширов

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешит экипажу пассажирских самолетов применять специальные средства к авиадебоширам. Соответствующие поправки внесут в Воздушный кодекс РФ.

Случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров фиксируются «регулярно», потому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты, говорится в пояснительной записке к документу.

В том случае, если пассажир создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир может дать распоряжением членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности о применении спецсредств.

Какие именно это будут средства, а также правила их применения будут утверждены правительством РФ, передает «Интерфакс».

Москва, Зоя Осколкова

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