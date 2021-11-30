Для владельцев снегоходов, квадроциклов и багги в России готовят новые запреты

Министерство сельского хозяйства РФ разработало список неисправностей, при которых Гостехнадзор сможет «запрещать эксплуатацию» снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. Документ находится на рассмотрении в подкомиссии правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Разработка нового списка предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники», который вступает в силу в июле 2022 года, пишет «Коммерсант». Документ разрабатывался для сельхозтехники, но коснется также владельцев снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов, багги.

Все вышеупомянутые средства передвижения необходимо регистрировать в региональных органах гостехнадзора, а также иметь удостоверение машиниста-тракториста. В настоящее время в России на учете стоит 250 тысяч единиц «внедорожных автомототранспортных средств».

Среди неисправностей, на основании которых Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию такого вида транспорта, поломка тормозной, рулевой и выхлопной систем, неработающие фары, стоп-сигнал или отсутствие номерного знака, а также превышение уровня содержания вредных веществ в выхлопе.

Какие меры будут принимать против нарушителей, пока неясно. Конкретные меры будут обсуждаться при разработке регионального законодательства. Субъектам предстоит разработать собственную процедуру до 1 сентября 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

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