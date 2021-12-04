Минтранс отрицает планы ограничить россиян в использовании личных авто

Министерство транспорта России отрицает планы по введению ограничений по использованию личных автомобилей в новой транспортной стратегии.

«Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный», – цитирует сообщение пресс-службы Минтранса РИА «Новости».

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что транспортная стратегия России до 2035 года ограничит россиян в использовании личных авто в пользу общественного транспорта, чтобы сократить выбросы и уменьшить вред экологии. Такой вариант, как указано в стратегии, является «безальтернативным».

В рамках стратегии рассматривается поэтапное введение ограничений на транспортные средства «низких экологических классов», в том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями, отмечает издание.

Также планируется установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и увеличить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз.

При этом водителям, которые останутся верны личным авто, предложат рассмотреть возможность «совместного использования транспортных средств» с другими гражданами.

На этой неделе правительство РФ утвердило транспортную стратегию России до 2035 года. Сам документ еще не опубликован, но известно, что он носит рамочный характер и включает долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на будущие 15 лет. На реализацию стратегии предполагается потратить 60 трлн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Он назвал одной из главных задач такой стратегии развитие общественного транспорта, а также городского и пригородного сообщения.

Москва, Наталья Петрова

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