Росавиация заявила об угрозе гражданским самолетам со стороны НАТО

Самолеты Североатлантического альянса (НАТО) угрожают безопасности гражданских самолетов, пролетающих в районе российских границ и Черного моря. Об этом заявили в Росавиации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 декабря самолет-разведчик НАТО CL-600 над нейтральными водами Черного моря снизился с высоты 11 тыс метров до высоты 9,2 тыс метров и пересек коридор, установленный для гражданских самолетов.

В это же время в данном районе оказались борт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Тель-Авива в Москву, и мальтийский самолет, летевший из Сочи. Неоднократные запросы экипажа судна «Аэрофлота» самолет-разведчик проигнорировал, поэтому диспетчеру, контролировавшему району, пришлось оперативно сменить эшелон российского самолета. Маршрут изменили и для мальтийского судна.

Россия намерена по дипломатическим каналам направить протест в связи с увеличением активности самолетов НАТО в районе Черного моря и возникшими из-за этого рисками для гражданской авиации.

Москва, Игорь Юров

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