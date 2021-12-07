«Русские всё преувеличили»: Пентагон отверг обвинения в угрозе борту «Аэрофлота»

В Пентагоне не увидели риска при сближении американского самолета-разведчика с авиалайнером «Аэрофлота» над Черным морем.

«Европейское командование уже рассмотрело этот конкретный инцидент, о котором они (российская сторона – прим. ред.) говорили, связанный с риском для гражданского авиалайнера со стороны военных самолетов США. Такого риска не было», – заявил на брифинге представитель ведомства Джон Кирби, сообщается на сайте Пентагона. По его мнению, со стороны Вооруженных сил США «не было небезопасного или непрофессионального взаимодействия».

«Это был вопрос, который легко разрешили при помощи здравого смысла и процедур управления воздушным движением», – подчеркнул Кирби, добавив, что «это происходит тысячи раз по всему миру и при самых разных обстоятельствах».

«Наши русские друзья несколько преувеличенно говорили об инциденте, которого на самом деле не произошло», – заключил он.

Ранее Росавиация заявила об угрозе безопасности гражданских самолетов, пролетающих в районе российских границ и Черного моря, со стороны авиации НАТО. Так, 3 декабря самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Тель-Авив – Москва, был вынужден по указанию диспетчера экстренно сменить эшелон из-за опасного сближения с самолетом-разведчиком США CL-60. Экипаж американского самолета-разведчика проигнорировал неоднократные запросы гражданского самолета и органов управления воздушным движением.

Росавиация сообщила, что направит протест в связи с увеличением активности самолетов Североатлантического альянса в районе Черного моря и возникшими из-за этого рисками для гражданской авиации.

Вашингтон, Наталья Петрова

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