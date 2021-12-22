Стоимость ОСАГО вырастет после увеличения выплат пострадавшим в ДТП

Выплаты пострадавшим в дорожных авариях по ОСАГО могут вырасти в четыре раза – до 2 млн рублей. Это предусматривают достигнутые договоренности между Минфином и профильными ведомствами по изменениям в ОСАГО, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину РФ источники. Также предлагается не учитывать износ автомобиля при расчете выплат. Новшества приведут к подорожанию полисов автогражданки.

Эти два предложения обсуждались и были в целом согласованы на совещании в Минфине 17 декабря с участием представителей ЦБ, Российского союза автостраховщиков (РСА), МВД и Минтранса.

Первая инициатива предполагает повышение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в четыре раза – с 500 тыс. до 2 млн рублей. Таким образом, сумма максимального покрытия по автострахованию будет уравнена с другими видами аналогичных полисов, к примеру, ответственности перевозчиков – пострадавшему в аварии с общественным транспортом сейчас выплачивают до 2 млн рублей.

Вторая инициатива запрещает страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. Сейчас страховщики могут выплатить возмещение или обеспечить восстановление авто. Однако при ремонте износ не учитывается, но на него, по оценке РСА, приходится не более 10-12% выплат по ОСАГО, а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля. При денежной выплате страховщики могут удержать до половины стоимости деталей подержанной машины.

Законопроект с обеими инициативами планируется подготовить в 2022 году.

В Минфине не отрицают, что новации приведут к подорожанию полиса ОСАГО, но указывают, что инициативы направлены на рост выплат пострадавшим. «Мы ожидаем роста премий по договорам ОСАГО. Насколько, каждая компания для себя определяет индивидуально», – отметил представитель министерства.

Как сообщил представитель «Росгосстраха», ссылаясь на оценки профессионального сообщества, каждое из двух нововведений приведет к повышению средней стоимости полиса автогражданки примерно на 1000 рублей.

По оценке «Сберстрахования», средняя выплата по ОСАГО может вырасти на 20-50%. Группа страховых компаний «Югория» оценила вероятный рост в 40%, а при отказе от учета износа полисы станут дороже на 35%.

По данным РСА, средняя цена полиса ОСАГО не менялась уже почти три года и за девять месяцев 2021 года составила 5,5 тыс. рублей. Тогда как стоимость средней корзины запчастей увеличилась на 23%.

Москва, Наталья Петрова

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