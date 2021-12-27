Автомобилистам приходят штрафы за стояние в пробках

Автомобилистам начали приходить штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в пробках. В дорожной инспекции заявили, что каждый такой случай рассматривают отдельно.

Как пишет портал Autonews, жалобы от автолюбителей стали приходить в Москве. Один из собеседников издания сообщил, что получил штраф с камеры в размере трех тысяч рублей за то, что он якобы нарушил правила остановки, хотя в тот момент стоял в заторе.

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили штраф. Там также подчеркнули, что накажут сотрудника, который допустил ошибку. «Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны», – пояснили в ведомстве.

Все чаще сообщения об ошибочных штрафах появляются в социальных сетях. В МАДИ заверили, что оперативно реагируют на подобную информацию и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

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