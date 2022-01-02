Снегопад закрыл пермский аэропорт

Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) приостановил обслуживание рейсов на фоне обильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба аэровокзала.

«В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта «Пермь» с 12:15 местного времени (10:15 мск) закрыт на прием и отправление воздушных судов», – говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

В ближайшее время ожидается ухудшение погоды, прогнозируется сильный снегопад, переохлажденный дождь и порывы ветра. Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, открытие аэропорта запланировано ориентировочно на 16:00 местного времени (14:00 мск).

Пермь, Светлана Антонова

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