В России начал действовать закон об уголовном наказании за лихачество на дорогах

В России в понедельник, 10 января, вступил в силу закон о введении уголовной ответственности для лихачей на дорогах. Злостным нарушителям правил дорожного движения грозит реальный тюремный срок.

Уголовное наказание ждет лиц, которых ранее привлекали к административной ответственности и лишали водительских прав за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 км/ч либо на более 80 км/ч либо за выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления, кроме объезда препятствия.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, а также штраф в размере 200-300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от одного до двух лет либо обязательные работы на срок до 480 часов. Наказанием для лихачей, которые уже имеют за это судимость, станет лишение свободы на срок до трех лет либо штраф от 300 до 600 тыс. рублей.

Госдума одобрила соответствующий закон 22 декабря прошлого года, сенаторы утвердили документ 24 декабря, а президент РФ подписал 30 декабря.

Изменения в Уголовный кодекс РФ были предложены представителями всех думских фракций – кроме КПРФ. Авторы законопроекта, ссылаясь на статистику, указали, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД. Почти 10% водителей выезжают на встречку снова.

Москва, Наталья Петрова

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