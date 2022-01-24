Путин поручил проработать субсидирование авиаперелетов по Дальнему Востоку

Президент России рассмотрит вопрос о частичном субсидировании из средств федерального бюджета авиаперелетов по Дальневосточному федеральному округу.

Вопрос об этом поднял на встрече с главой государства губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Глава региона сообщил Путину, что благодаря решениям по «плоским» тарифам и по Дальневосточной авиакомпании произошло существенное изменение стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Однако остается «очень большая проблема» по перелетам по территории ДФО, отметил Солодов, сообщается на сайте Кремля.

В пример он привел стоимость перелета до камчатского поселка Аянка, до которого, по словам руководителя региона, нужно «сначала лететь три часа самолетом, потом два часа вертолетом».

«Стоимость экономически обоснованная ‒ 89 тысяч рублей в одну сторону. Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети, но все равно получается более 20 тысяч рублей», – сказал губернатор и обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность частичного субсидирования из федеральной казны «на такие безальтернативные маршруты». Солодов при этом отметил, что краевой бюджет не может справиться с такой «очень большой нагрузкой».

Путин согласился с предложением губернатора. «Согласен, людям же нужно передвигаться все равно», – ответил глава государства. «Подготовьте бумагу», – поручил Путин.

«Подготовьте бумагу», – поручил он..

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»