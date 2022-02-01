Водителей избавят от ошибочных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура России разрабатывает предложения об аннулировании штрафов, назначенных гражданам во время некорректной работы дорожной камеры. Поправки в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности» позволят отменять штрафы без заявлений пострадавших. Изменения готовятся по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным надзорного ведомства, во многих регионах дорожные камеры зачастую «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». «Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной», – отметили в Генпрокуратуре.

В частности, прокуроры 14 регионов – Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей – обнаружили камеры, установленные «за пределами мест концентрации ДТП».

Еще в не менее восьми регионах – Марий Эл, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Магаданской, Оренбургской, Саратовской, Томской областях, Хнты-Мансийском АО и др. – прокуратура выявила случаи «простоя и неисправности комплексов», в том числе в результате «попустительства со стороны уполномоченных органов власти» и «ненадлежащего» обслуживания оборудования.

В Генпрокуратуре привели в пример ситуацию в Нижегородской области, где ГИБДД в период с 21 по 26 августа с помощью камер вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4,2 млн рублей. Однако на самом деле нарушений не было – комплекс был неправильно закреплен и определял скорость некорректно. В итоге все штрафы отменили.

Надо отметить, что инициатива об отмене незаконных штрафов для автомобилистов, назначенных при помощи камер на дорогах, ранее уже озвучивалась Минюстом РФ и депутатами Госдумы. Однако соответствующие поправки так и не были приняты.

Москва, Наталья Петрова

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