Максимальное импортозамещение: Минпромторг раскрыл планы производства российских самолетов

Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Superjet 100 с российским двигателем до 40 единиц в год. Об этом сообщает Минпромторг России по итогам совещания по текущей ситуации в отрасли гражданского авиастроения, которое провел глава ведомства Денис Мантуров. Как отметили в ведомстве, на этот уровень в ближайшие годы планируется вывести производство импортозамещенной версии этого лайнера.

Важнейшим условием реализации этих планов в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8, подчеркнули в министерстве, добавив, что главной целью для российского авиапрома сегодня стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок – в ближайшие 12-14 месяцев. Таким образом, «сроки работы над импортозамещенным SSJ будут ускорены», – отметили в министерстве.

В прошлом году министр отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета – SSJ New – планируется завершить до конца 2024 года, передает «Прайм».

Superjet 100 сейчас выпускается только с иностранным двигателем. В стране ежегодно с конвейера сходило порядка 23-24 самолета, следует из данных за 2020 год.

Российский ближнемагистральный пассажирский лайнер SSJ100 рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. километров. Первый полет лайнер совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

Минпромторг также сообщил, что российский турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 (разработчик – АО «Уральский завод гражданской авиации»), которым планируется обновить парк региональных авиакомпаний, получит название «Ладога». Решение принято по итогам конкурса на название этого самолета. «Новая 44-местная машина получит знакомое и родное для всех россиян имя – «Ладога», – отметили в министерстве.

Ранее директор дивизиона «Самолеты» Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Евгений Сергеев сообщал, что серийное производство самолета намечено на 2027 год.

Напомним, западные страны ввели санкции в отношении авиаотрасли России в ответ на военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Все страны Евросоюза, США, Япония и Канада закрыли небо для российских самолетов. Кроме того, из-за санкций ЕС российским авиакомпаниям запрещены поставки самолетов, их техоблуживание и страхование. Сданные по старым контрактам в лизинг самолеты должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца. Boeing и Airbus приостановили поставку запасных частей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний.

Москва, Наталья Петрова

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