В России повысят стоимость облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

В России увеличат планку стоимости автомобилей, которые будут облагаться так называемым налогом на роскошь. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Стоимость авто, с которого берется налог на роскошь, будет поднята с 3 млн до 10 млн рублей», – заявил глава российского кабмина.

О том, что параметры налога на роскошь для автомобилей собираются обновить, стало известно 25 января. Над корректировкой нормы работал Минпромторг совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой.

Напомним, повышающие коэффициенты транспортного налога для владельцев элитных авто были введены в России в 2014 году. Так машины стоимостью 3-5 млн рублей и не старше одного года облагались налогом в 1,5 раза выше обычной ставки. Для авто за 5-10 млн рублей и возрастом до пяти лет сумма налога удваивалась, а для машин по цене 10-15 млн рублей и возрастом 10-20 лет – утраивалась.

Москва, Зоя Осколкова

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