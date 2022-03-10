В России могут отказаться на время от системы «Платон»

Российские власти рассматривают возможность временного отказа от использования системы «Платон». Мера включена в пакет действий по обеспечению развития экономики страны в условиях санкций. Об этом сообщают «Ведомости».

Постановление по отказу на полгода от системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения вреда, причиняемого ими федеральным дорогам, должно быть подготовлено Минфином и Минтрансом к 31 марта, пишет газета. С соответствующей инициативой выступила национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс».

Кроме того, в письме, направленном в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ассоциация предлагала снизить стоимость дизельного топлива, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утилизационного сбора для грузовиков, а также уменьшить размер штрафов, взимаемых за превышение весогабаритных параметров фур.

Напомним, система «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. В настоящее время стоимость одного километра по тарифу составляет 2,54 рубля. Собранные средства перечисляются в федеральный дорожный фонд. В системе зарегистрировано 700 тысяч грузоперевозчиков и 1,6 млн большегрузов.

Москва, Зоя Осколкова

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