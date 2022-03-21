Названы самые незащищенные от угона автомобили

Всероссийский союз страховщиков представил новый рейтинг угонозащищенности 18 популярных моделей автомобилей из разных ценовых сегментов. В этом году исследование проводилось на фоне ожидания резкого увеличения количества угонов, вызванного изменением экономической ситуации в стране из-за введения западных санкций.

В пятерку самых уязвимых для кражи автомобилей вошли Renault Sandero и Renault Logan Logan, отечественные Lada Vesta и Granta, а также Nissan Qashqai, сообщает Autonews. Чуть выше позиции в рейтинге у чешской Skoda Karoq, популярных корейских кроссоверов Kia Sportage и Kia Sorento, а также BMW 3, Audi A6, BMW X5.

«Середнячками» рейтинга оказались Audi Q5, Toyota Corolla и Mercedes-Benz C-серии.

В число наиболее защищенными включены автомобили Lexus ES, Lexus RX, Skoda Octavia, Audi Q5 и Land Cruiser Prado. Эти модели набрали в рейтинге 809, 761, 746 и 692 балла из тысячи возможных.

Эксперты оценивали защищенность автомобиля от несанкционированного проникновения (включает в себя тестирование работы дверей кузова, капота, крышки багажника и сигнализации), а также от несанкционированного запуска двигателя и движения. В завершение эксперты оценили эффективность защиты от нелегального изготовления дубликата ключа, изменения идентификационных номеров кузова (рамы), номеров агрегатов и деталей.

Москва, Наталья Петрова

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