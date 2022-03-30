Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российскую юрисдикцию

Авиакомпания «Россия» перевела в российскую юрисдикцию все 125 эксплуатируемых самолетов, сообщил перевозчик.

Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов зарубежного производства под национальным флагом для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами, пояснили в компании.

Отмечается, что «Россия» среди отечественных авиакомпаний продолжает оставаться крупнейшим эксплуатантом судов отечественного производства – в ее парке находится 68 самолетов SSJ100. Чтобы минимизировать риски срыва полетной программы при выполнении международных рейсов в условиях санкций, авиаперевозчик на этих направлениях будет использоваться самолеты, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям, передает «Прайм».

Ранее Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных юрисдикциях приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа – с 8 марта во избежание ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Это не касается российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

Москва, Наталья Петрова

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