Финляндия возобновляет железнодорожные грузоперевозки с Россией

Финская железнодорожная компания VR Transpoint с 30 марта возобновляет грузоперевозки с Россией. Об этом говорится в сообщении компании VR Group. Финская сторона остановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией 27 марта из-за британских санкций против ОАО «РЖД».

«Согласно полученным нами разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на соглашения VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта», – отмечается в сообщении.

Услуги VR Transpoint сосредоточены на перевозке продукции и сырья для экспортной отрасли. Объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 году составили около 37 миллионов тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети от общего объема.

Напомним, VR Group с 28 марта прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено.

Хельсинки, Наталья Петрова

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