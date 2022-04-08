В «Автодоре» допустили повышение тарифов на платных трассах в России

В «Автодоре» заявили о возможном повышении тарифов на платных дорогах, находящихся в ее доверительном управлении. Причиной принятия этого решения в госкомпании назвали инфляцию.

«На сегодняшний день мы такую возможность рассматриваем, но оно (повышение – прим. ред.) будет связано только с инфляционными процессами, которые у нас есть в стране», – заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко (цитата по «Интерфаксу»). Топ-менеджер при этом заверил, что в госкомпании не планируют «никаких скачков (тарифов – прим.ред.)».

«Единственная сложность заключается в том, что мы деньги тоже должны отдавать, ставки там растут. Я не думаю, что наши пользователи заметят какие-то сложности», – уточнил Петушенко.

Напомним, что с 25 февраля текущего года увеличилась стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и ЦКАД, сообщала пресс-служба «Автодора». Плата за проезд по дорогам, находящимся в доверительном управлении госкомпании, выросла на уровень инфляции прошлого года.

В октябре 2021 года Минтранс опубликовал проект постановления правительства РФ, в котором предложил увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным дорогам и искусственным сооружениям на 40-70%, чтобы расширить возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании «Автодор».

Москва, Наталья Петрова

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