Самолеты Air India вернутся в небо над Россией

Индийская компания Air India продолжит полеты через российское воздушное пространство. Авиакомпания осталась единственным перевозчиком, совершающим прямые перелеты из Индии в США благодаря полетам над Россией.

В Air India возможность летать в российском небе назвали большим преимуществом перед другими компаниями. Западные компании вынуждены облетать Россию, что сделали перелеты заметно дольше и дороже. Выросли и дополнительные расходы в связи с подорожанием авиационного топлива. Поэтому они отказались перевозить пассажиров из Нью-Дели в Лос-Анджелес и из Мумбаи в Нью-Йорк, пишет Times of India.

Ранее Air India приостановила полеты из Дели в Москву из-за проблем со страхованием перелетов в Россию. Большинство международных страховщиков отказались страховать рейсы гражданской авиации в Россию в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, в ответ на закрытие европейского неба для самолетов российских перевозчиков Россия запретила самолетам из 36 стран находиться в своем воздушном пространстве.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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