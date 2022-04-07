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Четверг, 7 апреля 2022, 13:47 мск

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Air India прекратила полеты в Москву из-за проблем со страховкой

Индийский авиаперевозчик Air India отменил рейсы из Дели в Москву. Компания объяснила свое решение проблемами со страхованием перелетов в Россию.

Рейсы Air India застрахованы международными компаниями, которые продолжают действовать с учетом антироссийских санкций. Поэтому у индийского перевозчика возникли сложности со страховым покрытием полетов в Россию. Страховщики посчитали перелеты над территорией РФ слишком опасными для гражданских самолетов, передает телеканал NDTV.

Авиакомпания дважды в неделю возила пассажиров из Дели в Москву и обратно. Посольство России в Индии накануне сообщило, что продажа билетов по этому маршруту приостановлена. Пока перевозчик не раскрывает дату возобновления полетов в Россию.

Напомним, ряд иностранных компаний приостановил полеты в Россию. Так, вьетнамская Vietnam Airlines с 25 марта отменила рейсы в Россию из-за трудностей со страхованием перелетов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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