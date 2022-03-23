Vietnam Airlines приостановит рейсы в Россию

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта прекратит полеты в Россию. Перевозчик назвал меру временной, пока решаются вопросы со страховкой, пишет VnExpress со ссылкой на заявление компании.

«Пауза в полетах сделана для пересмотра, уточнения процедур, требований и правил, связанных с вопросами страхования самолетов, совершающих полеты в Россию», – говорится в заявлении перевозчика.

Уже купившим билеты пассажирам предложат поменять билеты или вернут за них деньги.

Вьетнам с 15 марта возобновил программу безвизового въезда для туристов из 13 стран, включая Россию. Туристы из этих стран смогут находиться во Вьетнаме без оформления визы 15 дней с даты въезда. Официально авиасообщение между Москвой и Ханоем возобновилось с 27 января. Сейчас Vietnam Airlines – единственная вьетнамская авиакомпания, выполняющая рейсы в Россию.

Ранее казахстанская Air Astana и турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявили о приостановке полетов в Россию и над ее территорией. Решение принято в связи с санкциями ЕС в отношении страхования рейсов в РФ и обратно.

В связи с западными санкциями Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за рубеж. Это должно защитить перевозчиков от арестов или задержаний самолетов, зарегистрированных в других странах и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ханой, Наталья Рязанова

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