Вьетнам ввел безвизовый въезд для россиян

Вьетнам возобновил программу безвизового въезда для туристов из 13 стран, включая Россию. Постановление принято сроком на три года с возможностью продления, передает «Вестник АТОР».

С 15 марта освобождены от оформления виз граждане России, Белоруссии, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Японии, Республики Корея. Туристы из этих стран смогут находиться во Вьетнаме 15 дней с даты въезда.

Россиянам достаточно показать сертификат о полной вакцинации или справку о перенесенном Covid-19, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Или экспресс-тест на антиген, сделанный за сутки до прибытия.

Ранее правительство Вьетнама анонсировало введение безвизового режима для туристов из 101 страны, с 13 из которых у Ханоя были подписаны соглашения о взаимном безвизе.

По данным Ассоциации туроператоров России, в марте 2022 года прямые рейсы из России выполняются в 15 стран: Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизию, Армению, Белоруссию, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Шри-Ланку. В другие страны придется добираться с пересадками в связи с введенными санкциями против России.

Ханой, Наталья Рязанова

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