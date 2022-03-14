АТОР назвал страны с прямыми перелетами из России

Россияне могут отправиться на отдых без пересадок в 15 стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Перевозящие туристов рейсы выполняются зарубежными авиакомпаниями.

«В марте 2022 года прямые рейсы из России заявлены в 15 стран. Это Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка», – передает «Вестник АТОР».

В ассоциации напомнили, что число полетов в страны ближнего зарубежья увеличилось после снятия ковидных ограничений. Кроме того, авиакомпания Saudia с 15 марта начнет совершать рейсы в московский аэропорт Шереметьево. Компания Air Cairo с 30 апреля раз в неделю планирует перевозить туристов по маршруту Домодедово – Шарм Эль Шейх. Royal Jordanian намерена вернуться на российский рынок с 26 апреля и дважды в неделю выполнять рейсы из Домодедово в иорданский Амман.

Ранее АТОР спрогнозировал рост популярности стран, где принимают карты «Мир»: Турции, Вьетнама, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии. Повысится спрос на туры «все включено» в Египет, Тунис, ОАЭ, Мальдивы, Кубу, Доминикану, Мексику.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции в Донбассе. Россия и Украина ведут переговоры для урегулирования ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»