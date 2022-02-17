Вьетнам откроет границы для привитых туристов с 15 марта

Правительство Вьетнама подготовило план полного открытия границ для привитых иностранцев с 15 марта. Туристы из 101 страны снова смогут посетить Вьетнам без оформления визы.

Власти Вьетнама одобрили план полного возобновления туристической деятельности по всем направлениям. Министерство туризма и Минздрав подготовят порядок приема туристов, но уже известно, что прибывшим не придется заранее регистрировать подробный маршрут будущего отдыха.

В тот же период возобновятся программы безвизового туризма и получения электронной визы. До закрытия границ двусторонняя безвизовая политика действовала для 88 стран и территорий. Еще с 13 странами были односторонние безвизовые договоренности, в том числе с Россией, Японией, Великобританией, Францией, Германией, Белоруссией.

По приезду иностранцам нужно будет показать документ о вакцинации, свежий ПЦР-тест и заплатить страховой взнос в 30 долларов США на случай заражения коронавирусом. При заселении в гостиницу все пройдут экспресс-тест и сутки пробудут в самоизоляции до получения его результата, пишет VN Express.

Вьетнам признает прививочные сертификаты после введения «Спутника V», но вторая доза вакцины должна быть введена не позднее 14 дней до поездки.

Напомним, с 1 декабря Россия отменила ограничения на регулярные перелеты на Кубу, в Мексику, во Вьетнам и еще ряд стран.

Ханой, Наталья Рязанова

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