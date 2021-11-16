Россия возобновляет авиасообщение с Бразилией и еще четырьмя странами

Россия с 1 декабря снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных рейсов на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.
Помимо этого, с 1 декабря возобновляется авиасообщение с пятью странами – Бразилией, Бангладеш, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Также отменяются ограничения на регулярные рейсы в Италию, Киргизию, Казахстан, Вьетнам и Азербайджан.
Также с 12 декабря возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. По маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки будут следовать две пары поездов в сутки.
Напомним, торгпредство России в Финляндии и РЖД еще в октябре анонсировали возобновление движение скоростных пассажирских поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 12 декабря. А президент РФ Владимир Путин допускал возобновление к концу года железнодорожного сообщения с Финляндией для турпоездок.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 16.11.21
На Урале массово отменяют междугородние рейсы: болеют водители. / В Крыму автомобиль влетел в здание администрации. / 40% свердловчан садились за руль пьяными. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube