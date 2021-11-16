Россия возобновляет авиасообщение с Бразилией и еще четырьмя странами

Россия с 1 декабря снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных рейсов на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Помимо этого, с 1 декабря возобновляется авиасообщение с пятью странами – Бразилией, Бангладеш, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Также отменяются ограничения на регулярные рейсы в Италию, Киргизию, Казахстан, Вьетнам и Азербайджан.

Также с 12 декабря возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. По маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки будут следовать две пары поездов в сутки.

Напомним, торгпредство России в Финляндии и РЖД еще в октябре анонсировали возобновление движение скоростных пассажирских поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 12 декабря. А президент РФ Владимир Путин допускал возобновление к концу года железнодорожного сообщения с Финляндией для турпоездок.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.21

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