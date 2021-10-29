«Снова откроем железную дорогу»: Путин понадеялся на возобновление турпотока в Финляндию

Президент России Владимир Путин не исключил возобновление к концу года железнодорожного сообщения с Финляндией для турпоездок. Об этом он заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте, которая проходит в Кремле.
«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить туристический поток и по железной дороге», – сказал Путин, обращаясь к финскому коллеге.
Президент РФ отметил, что туристической сфере был нанесен большой урон из-за пандемии, тем не менее авиасообщение между Россией и Финляндией уже восстановлено.
20 октября в торгпредстве России в Финляндии и РЖД сообщили, что движение скоростных пассажирских поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки планируется возобновить с 12 декабря.
Ранее погранслужба Финляндии открыла пограничный переход и станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения. С российской стороны пограничный переход открыт еще в январе 2021 года.
До пандемии российско-финское сообщение было одним из самых востребованных на железной дороге. Объем пассажирских перевозок на «Аллегро» в последние несколько лет ежегодно увеличивался более чем на 10%. В 2019 году рост по сравнению с предыдущим годом составил 16% (638,9 тысяч пассажиров).
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 29.10.21
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