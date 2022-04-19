В России задумались о производстве запчастей для Boeing и Airbus

Минпромторг России запросил у авиаперевозчиков информацию по необходимым запчастям для самолетов иностранного производства для изучения возможности их производства в РФ. Соответствующее письмо замглавы министерства Олег Бочаров направил замминистра транспорта Игорю Чалику 14 апреля, сообщает газета «Известия». Росавиация по поручению Чалика адресовала просьбу авиакомпаниям.

Бочаров указал в письме, что российский авиапром не занимается разработкой и производством иностранных самолетов. «Соответственно, компетенции в изготовлении систем, комплектующих, деталей и сборочных единиц, а также расходных материалов для техобслуживания и ремонта иностранных самолетов у российской авиапромышленности отсутствуют», – говорится в документе.

Оценку возможности и целесообразности производства запчастей и расходников в России проведут Минпромторг и Агентство по технологическому развитию (входит в ВЭБ.РФ).

Минпромторг запросил у авиаперевозчиков не менее пяти оригинальных деталей для проведения 3D-сканирования, установления состава материала и определения прочности изделий. Ранее ведомство уже просило Минтранс предоставить информацию о необходимых запчастях, однако полученные данные не подошли, поскольку они представляют собой распечатки из бухгалтерских или логистических программ, и по ним невозможно оценить возможность запуска отечественного производства.

Как сообщили изданию источники в трех авиакомпаниях, совещания по вопросу перечня нужных деталей идут регулярно.

Западные страны ввели санкции в отношении авиаотрасли России в ответ на военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Все страны Евросоюза, США, Япония и Канада закрыли небо для российских самолетов. Кроме того, из-за санкций ЕС российским авиакомпаниям запрещены поставки самолетов, их техоблуживание и страхование. Иностранные лизингодатели обязали перевозчиков вернуть самолеты, сданные по старым контрактам в лизинг, о конца марта. Boeing и Airbus приостановили поставку запасных частей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний.

Москва, Наталья Петрова

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