Росавиация в десятый раз продлила режим закрытого неба на юге страны

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения будут действовать до 1 мая. Это уже десятое продление запрета на полеты гражданских самолетов после начала российской военной спецоперации на Украине.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 01 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении Росавиации. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве добавили, что остальные аэропорты страны работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы для организации альтернативных маршрутов перевозки пассажиров.

Россия с 24 февраля закрыла часть своего воздушного пространства на юге и в центре страны из-за проведения специальной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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