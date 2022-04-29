Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропорте на юге и в центральной части России до 7 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства. Это одиннадцатое продление ограничений с начала российской спецоперации на Украине.

Запрет будет действовать до 03:45 мск 7 мая. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно, отмечается в сообщении.

Аэропорты на юге и в центре страны изначально были закрыты 24 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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