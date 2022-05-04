В Минтрансе опасаются нехватки пилотов в России

Минтранс опасается, что российские пилоты найдут работу за рубежом, что приведет к дефициту летного состава. В свою очередь в профсоюзах и отраслевых сообществах придерживаются противоположного мнения. Более вероятный сценарий – безработица, которая грозит каждому второму пилоту к 2025 году.

Опасения Минтранса описаны в проекте комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Минтранс получает около 70 обращений от иностранных авиавластей в месяц с просьбой подтвердить сертификат специалиста. Это значит, что столько пилотов ищут работу в зарубежных авиакомпаниях, пишет «Коммерсант».

«Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем», – сообщается в документе. Возможный дефицит власти планируют покрывать, в частности, за счет профильных учебных заведений, планируя в 2025-2029 годах выпускать по 806 человек.

Тем временем, в отрасли совершенно иначе видят ситуацию. В пессимистическом прогнозе Минтранс допускает снижение перевозок со 111 млн в 2021 году до 58,2 млн человек в 2025 году и до 85,7 млн пассажиров в 2030 году. Сейчас в России около 9 тысяч линейных пилотов работают на примерно 120 грузовых и 670 пассажирских судах. Таким образом, уже к 2025 году около половины пилотов, как и другой персонал отрасли, может остаться без работы.

В Совете по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ, объединяет авиапредприятия, представителей профсоюзов, Минтранса, Росавиации и Ространснадзора) указали, что уже сейчас в простое находятся около 1,5 тысячи или 13% от общей численности линейных пилотов и 1,3 тысячи бортпроводников (5%). Кадрового голода летчиков нет нигде в мире, а с учетом не восстановившегося после пандемии пассажиропотока и санкционного давления российские пилоты могут трудоустроиться только в «дружественных» странах и в ЕАЭС.

Москва, Зоя Осколкова

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