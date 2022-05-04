Изменились правила регистрации автомобилей в ГИБДД

В России изменились правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 3 мая.

Как говорится в документе №722 от 21 апреля 2022 года, теперь владелец транспортного средства или его представитель должны подать в регистрационное подразделение ГИБДД заявление и документы в течение 10 дней со дня покупки машины.

Тоже самое касается выпуска изготовленного автомобиля в обращение для личного пользования и временного ввоза машины на территорию РФ на срок более года.

Кроме того, в постановлении уточняется порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении документов на транспортные средства. В этом случае речь идет об автомобилях, которые перегоняют за пределы страны к месту продажи. Имеются в виду машины, которые продают фирмы или предприниматели, ведущие торговую деятельность.

Москва, Зоя Осколкова

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