Продажи новых авто в России обвалились до минимального за 15 лет уровня

В апреле 2022 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились в России на 78,5%. Это новый антирекорд по итогам одного месяца за последние 15 лет. При этом апрель стал десятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение продаж.

По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), дилерам удалось продать лишь 32 706 машин, для сравнения в апреле 2021 года в России было реализовано более 150 тысяч легковых авто.

В марте 2022-го продажи сократились на 62,9%, или в 2,7 раза, а по итогам первых четырех месяцев текущего года показатель снизился на 43% – до 293 846 машин.

Самой популярной у россиян моделью является Lada Granta. На втором месте – Lada Vesta, затем идет Lada Niva. В десятку также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta, Renault Logan, Lada Largus VP, Skoda Rapid PA II, Renault Duster.

Москва, Зоя Осколкова

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