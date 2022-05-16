Аэропорты просят разрешить использование «просроченных» рамок для досмотра

Российские аэропорты просят разрешить им использовать иностранное оборудование для досмотра, у которого закончился срок службы. В противном случае придется перейти на ручной досмотр, что может стать причиной многочасовых очередей и негативно скажется на безопасности.

В Минтранс обратилась ассоциация «Аэропорт», в которую входят Домодедово, Пулково, «Аэропорты Севера», Дальнего Востока и 30 других, пишет «Коммерсант». У воздушных гаваней возникли проблемы с эксплуатацией технических средств досмотра (ТСД) пассажиров, их ручной клади и багажа, грузов, почты и бортовых запасов.

Дело в том, что иностранная техника, установленная в большинстве аэропортов, рассчитана на десять лет, и во многих случаях этот срок уже истекает. Из-за отсутствия в необходимых количествах ТСД отечественного производства 90% аэропортов РФ оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, и из-за санкций заменить его на новое невозможно.

«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам», – говорится в обращении.

В ассоциации считают, что переоборудование займет около пяти лет, а пока можно вернуть практику «продления ресурсов», которая до 2016 года проводилась по распоряжению Ространснадзора.

Пока иностранные поставщики официально не разрывали свои обязательства по сервису, однако некоторые из них заморозили поставки по уже оплаченным договорам без объяснения причин. Вместе с тем, эксперты видят альтернативу на азиатских рынках и среди российских производителей.

Москва, Зоя Осколкова

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