В полиции составили социальный портрет пьяного водителя

Стало известно, какие пьяные водители чаще всего становились участниками аварий. Об этом сообщается в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В девяти из десяти ДТП с участием пьяных водителей за рулем были мужчины. Возраст таких автолюбителей в большинстве случаев находился в категории от 30 до 39 лет.

Большинство водителей, попавших в ДТП с признаками опьянения, имеют среднее или среднее специальное образование. При этом люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного автопроисшествия в состоянии опьянения, передает ТАСС.

Чаще всего пьяные водители, которые попали в аварию, ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Среди всех ДТП с участием лишенных прав более 40% водителей имели признаки опьянения, а среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности факты управления автомобилем с признаками опьянения устанавливались в 43,8% случаев.

Чаще всего россияне садятся пьяными за руль легковых автомобилей, затем идут мотоциклы, но их доля не так значительна – 83% аварий на легковушках и 13% на мототранспорте. На остальные категории транспортных средств приходится лишь 4% ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»