На заводе «АвтоВАЗ» продлили период простоя из-за отсутствия деталей

Автоконцерн «АвтоВАЗ» продлил простой до 27 мая из-за отсутствия комплектующих. Об этом сообщили в профсоюзной организации предприятия.

На этой неделе завод находился в простое по той же причине. На работу ходят только сотрудники, которые задействованы в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами. Остальным предприятие компенсируют две трети средней заработной платы.

Ранее «АвтоВАЗ» перенес плановый корпоративный отпуск с летних месяцев на апрель из-за кризиса в поставках электронных компонентов.

Кроме того, с 6 июня автоконцерн переведет сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти на четырехдневную рабочую неделю. Такой режим будет действовать три месяца и коснется всех сотрудников предприятия.

Тольятти, Зоя Осколкова

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