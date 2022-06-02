«АвтоВАЗ» в пятый раз продлил простой из-за отсутствия комплектующих

Автоконцерн «АвтоВАЗ» продлил простой из-за проблем с поставками комплектующих. Об этом сообщает профсоюзная организация предприятия. Тем временем, в Росстате констатировали резкое падение производства автомобилей в России.

«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по «Автовазу» № 250 от 02.06.2022 «О простое с 6 по 10 июня 2022 года». Простой в период с 6 по 10 июня с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы [отдельным категориям работников]", – говорится в сообщении профсоюза.

Производство в Тольятти и Ижевске должно было быть приостановлено с 30 апреля по 10 мая. Позже простой был продлен четырежды – до 13-го, 20-го, 27 мая и 3 июня включительно.

В целом за четыре прошедших месяца 2022 года в России было выпущено 264 тысячи легковых автомобилей, что на 47,4% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в Росстате. Падение производства в апреле составило 85,4%, по сравнению с апрелем 2021-го.

В настоящее время большинство российских автомобильных заводов находятся в простое из-за нехватки комплектующих. Кризис связан с нарушением логистических цепочек из-за ситуации на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

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