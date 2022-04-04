Новые автомобили подскочили в цене почти наполовину

За март новые автомобили подросли в цене на 40% на фоне приостановки поставок зарубежными концернами. Дилеры оценили, что запасов на складах не хватит даже не полгода. При этом продажи падают быстрее, чем растут цены, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Автостата», машины 26 автоконцернов подорожали на 35-45%. АвтоВАЗ поднял цену на разные модели на 11-47%, а иномарки Kia подорожали на 24-39%. Цены на авто верхнего ценового сегмента увеличились в среднем на 50-60%.

Дилеры заявили, что складских резервов хватит на два-пять месяцев. Запас автомобилей среднего ценового сегмента больше, а вот машин Mercedes-Maybach у дилера «Авилон» всего 25 штук – количество, которое обычно продается за месяц.

Объем продаж в марте упал на 60%, а в апреле падение может достичь 70% при сохранении нынешней ключевой ставки, оценили эксперты. Региональные дилеры заявили о полной остановке продаж. По их мнению, россияне уже сделали крупные покупки, а теперь не спешат тратить деньги.

Напомним, только за первую половину марта цены на легковые автомобили подскочили на 3-50% в зависимости от модели. Только АвтоВАЗ дважды за месяц поднимал цену на свою автомобили.

Крупные иностранные автоконцерны приостановили поставку в Россию ил местную сборку своих машин на фоне антироссийских санкций. Давление на Россию усилилось в вязи с военной спецоперацией в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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