Новые автомобили подорожали на 20-30% за первую половину марта

Цены на новые автомобили за две недели марта поднялись в среднем на 20-30%. В зависимости от производителя и модели стоимость выросла на 3-50%, следует из отчета аналитического агентства «Автостат».

Среди европейских марок заметнее всего цена подскочила у Renault – 35-42%, Peugeot и Opel – 35-50%, Citroen – 27-43%, BMW – 8-24%. Весь модельный ряд корейских Hyundai подорожал на 14-30%, а Kia – на 10-21%.

Изделия японского автопрома от Nissan поднялись в цене на 29-41%, Mitsubishi – на 25-35%, Toyota – на 10-26%, Mazda – на 22%, Lexus – на 12-24%. Иномарки Chery из Китая прибавили в стоимости 15-25%, EXEED – 12-18%. Компания Haval объявила о планах увеличить стоимость своих автомобилей на 40-50%.

Но подорожание коснулось не только иномарок. Автомобили Lada с 1 по 15 марта подорожали на 15%, а после 16 марта – еще на 15%. «АвтоВАЗ» поднял цены не только на новые машины, но и на их техническое обслуживание. Стоимость на ТО-1, ТО-2 и ТО-3 для различных моделей варьируется в диапазоне от 1300 рублей до 7600 рублей.

Аналитики назвали причины роста цен: падение курса рубля, приостановка поставок или производства автомобилей, сложности с доставкой запчастей.

Напомним, автоконцерны Volkswagen и BMW остановили заводы по сборке машин в Европе из-за нехватки запчастей, производство которых находилось на Украине. Компании в спешке организуют дублирующие производства в Польше, Румынии и Сербии.

Москва, Наталья Рязанова

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