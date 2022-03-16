Европейские автозаводы встали без украинских запчастей

Автоконцерны остановили заводы по сборке машин в Европе из-за нехватки запчастей, производство которых находилось на Украине. Компании в спешке организуют дублирующие производства в Польше, Румынии и Сербии.

Volkswagen и BMW вынуждены приостановить производство из-за закрытия на Украине всех 40 заводов, поставлявших в Европу комплектующие и готовые автомобили. Первыми пострадали поставки автомобильной проводки в жгутах, которые используются в разных моделях автомобилей класса от Skoda до Porsche.

По оценке AutoAnalysis, на Украине производили пятую часть европейского рынка ремней безопасности. Оснащение нового подобного производства обойдется автоконцернам в сумму от 100 тыс. до двух миллионов фунтов стерлингов. А срок ожидания первой партии – 3-6 месяцев.

Производители даже не могут вывезти с Украины уже готовую продукцию. На украино-польской границе пробки, на пути к ней груз могут конфисковать украинские военные, а водителя срочно призвать в армию, пишет Financial Times.

По оценке Wells Fargo, только недопоставка автопроводки сократит мировое производство на 700 000 автомобилей в первой половине 2022 года. Европейское производство упадет на 10-15%.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал глубокую рецессию европейской экономики в связи с ситуацией вокруг Украины и антироссийскими санкциями. Аналитики уверены, что последствия почувствует вся мировая экономика.

Москва, Наталья Рязанова

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