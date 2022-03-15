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Вторник, 15 марта 2022, 16:29 мск

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Техобслуживание автомобилей Lada значительно подорожало

Концерн АвтоВАЗ увеличил рекомендованные цены на техническое обслуживание (ТО) автомобилей Lada. Информационное письмо с новой стоимостью получили все официальные дилерские центры бренда.

На некоторые виды техобслуживания цена выросла очень значительно. Так стоимость на ТО-1, ТО-2 и ТО-3 для различных моделей варьируется в диапазоне от 1300 рублей до 7600 рублей.

В то же время обслуживание универсалов Lada Largus обойдется дороже других. За ТО-6 владельцам этих автомобилей придется заплатить 44 900 рублей, что на 12 700 рублей больше по сравнению с прежними расценками.

В АвтоВАЗе отметили, что итоговая цена технического обслуживания рекомендована в качестве максимальной стоимости услуги. Реальные же цены у дилеров могут отличаться, передает «Лада. Онлайн».

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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