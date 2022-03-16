«АвтоВАЗ» второй раз за месяц поднял цены на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» с 16 марта поднял цены на шесть основных семейств автомобилей Lada в среднем на 8%, следует из свежего прайс-листа компании. Это второе повышение стоимости Lada за месяц.

Цена на седан Lada Granta стартует от 727,9 тыс. рублей (+6% или 43 тыс. руб.), передает ТАСС. Vesta теперь стоит от 1 млн 121,9 тыс. рублей (+8,6% или 89 тыс. руб.), Xray – 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6% или 97 тыс. руб.), Niva Travel – 1 млн 66,9 тыс. руб. (+6% или 63 тыс. руб.), трехдверная Niva Legend – 818, 9 тыс. рублей (+5% или 42 тыс. руб.). Lada Largus обойдется в сумму от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12% или 132 тыс. руб.).

Напомним, 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на все модели Lada в среднем на 147 тыс. рублей (+15,4%). Пресс-служба автопроизводителя не назвала причины роста стоимости.

Как сообщал «Новый День», накануне «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на техническое обслуживание (ТО) автомобилей Lada. На некоторые виды техобслуживания цена выросла очень значительно. Так, стоимость на ТО-1, ТО-2 и ТО-3 для различных моделей варьируется в диапазоне от 1300 рублей до 7600 рублей.

Сегодня стало известно, что «АвтоВАЗ» уйдет в единый корпоративный отпуск на период с 4 апреля по 24 апреля. Изначально корпоративный отпуск компании был запланирован в период с 25 июля по 14 августа, но его перенесли из-за перебоев с поставками комплектующих.

Москва, Наталья Петрова

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