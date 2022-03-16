«АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск на три месяца раньше из-за нехватки деталей

«АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск с лета на весну из-за перебоев с поставками комплектующих. Решение было принято с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ранее единый корпоративный отпуск компании был запланирован в период с 25 июля по 14 августа. Теперь его перенесли на период с 4 апреля по 24 апреля.

«Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года», – отметили в пресс-службе.

Это не касается подразделений, отвечающих за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске, подразделений инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству, некоторых подразделений логистики, а также части персонала подразделений и дочерних компаний, занятых дистрибуцией запасных частей и сервисным обслуживанием клиентов.

Тольятти, Зоя Осколкова

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