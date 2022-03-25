«АвтоВАЗ» объявил о переходе на четырехдневку из-за дефицита комплектующих

«АвтоВАЗ» введет с 6 июня на заводах в Тольятти и Ижевске режим четырехдневной рабочей недели сроком на три месяца. Об этом говорится в сообщении компании. Решение принято из-за продолжающегося значительного дефицита электронных компонентов.

Отмечается, что режим неполной четырехдневной рабочей недели коснется 100% сотрудников, которые трудятся на производственных площадках в Тольятти и Ижевске.

Для сохранения уровня дохода сотрудников на время сокращенной рабочей недели руководство «АвтоВАЗа» вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обратилось в правительство РФ с просьбой выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого рабочего дня за счет средств федерального бюджета. Деньги на это уже выделены, отметили в компании.

Ранее «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск с лета на весну, на период с 4 по 24 апреля, из-за перебоев с поставками комплектующих. Решение было принято с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Кроме того, на предприятии рассчитывают, что за время корпоративного отпуска смогут накопить необходимый запас комплектующих для обеспечения более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске.

Кроме того, «АвтоВАЗ» ведет работу «по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями», добавили в компании.

На фоне серьезных перебоев с поставкой комплектующих «АвтоВАЗ» с 16 марта поднял цены на шесть основных семейств автомобилей Lada в среднем на 8%. Это второе повышение стоимости Lada за месяц.

Тольятти, Наталья Петрова

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