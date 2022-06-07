Задранные цены, простой автозаводов, «нулевой» импорт: авторынок России переживает рекордный упадок

После майского провала продаж новых автомобилей в России, которые обновили антирекорд, не стоит ждать изменения ситуации на авторынке в июне: на фоне сократившегося спроса цены на машины не снизятся, производство авто не вырастет, а больших объемов зарубежных поставок не предвидится. С таким прогнозом выступили эксперты автомобильного рынка.

Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 83,5% и составили лишь 24 268 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В мае прошлого года в РФ было продано 147 тыс. автомобилей. Таким образом, продажи в годовом выражении рухнули в шесть раз. Эксперты рынка объясняют сложившуюся ситуацию сокращением предложения новых автомобилей из-за простоя российских заводов и практически прекратившегося импорта и слишком высокими ценами на имеющиеся модели.

Дилеры в мае распродавали только имеющиеся склады, запасы пополнялись только у китайских брендов, а также у УАЗа и ГАЗа, отмечает «Коммерсантъ». В этом месяце к ним добавится «Лада» – с возобновлением выпуска «Гранта» в упрощенных модификациях. Но сильно ситуация не изменится, пишет издание.

«Массовый рынок встал просто в ступор, у нас нет поступления свежих автомобилей, потому что даже отечественные заводы фактически стояли и нет реального подкрепленного платежеспособного спроса либо он отложен, потому что цены сумасшедшие. И пока нет никаких маркеров к тому, чтобы ситуация в июне вдруг оказалась лучше, чем в мае», – прокомментировал ситуацию главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков радиостанции Business FM.

По оценке эксперта, в июне ситуация по цифрам может оказаться лучше, «но это все плюс-минус чуть-чуть относительно низкого майского уровня». «По импорту машин – больше не станет, а производство исконно наше – это всего-навсего «АвтоВАЗ» и УАЗ, если говорить о легковых автомобилях», – пояснил он. Кодаков ожидает, что уже в конце этой недели упрощенные «Лада Гранта» начнут отгружать дилерам.

Что касается китайских брендов, продажи авто просели после мартовского роста цен на 50-60%, отметил эксперт. По его прогнозу, сейчас цены на эти модели могут немного снизиться «относительно тех безумных задранных цен, которые выставляли дилеры», но «но в целом цены вниз не пойдут».

Сейчас, как отметил Кадаков в комментарии RTVI, в продаже в дилерских центрах есть внедорожники, BMW, Land Rover, Jaguar, Audi, также есть машины у дилеров «Лады», «но цены такие, по которым люди в данный момент не готовы покупать». По его словам, в январе-феврале, до спецоперации на Украине, около 50% автомобилей продавалось в кредит. Однако после резкого повышения ключевой ставки ЦБ кредиты стали «непомерно дорогими», пояснил он. Сейчас ставка снижается, но «люди все равно не в состоянии обслуживать кредиты», добавил Кадаков. В этих условиях ждать роста продаж авто не приходится, заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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