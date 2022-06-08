Большинство россиян отказываются покупать авто без подушек безопасности

Российские власти разрешили выпускать автомобили с низкими требованиями к безопасности и экологического соответствия. Больше половины россиян отказались рассматривать подобные машины для покупки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные порталом «Дром».

«61% респондентов отказался рассматривать вариант покупки автомобиля без подушки безопасности как таковой, еще 31% допустил, что, хоть такая система и важна, но в крайнем случае можно обойтись и без нее, а еще 8% не оценили ее как важную», – пишут «Известия».

Чаще всего не желают поступаться безопасностью жители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы, там авто без подушек не готовы купить свыше 70%. Менее требовательные водители живут в Амурской области и Забайкальском крае, где за возможность покупки высказались 57%.

Упрощенный технический регламент для сертификации автомобилей в России был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16 мая. В частности, правительство разрешило производить авто с двигателями разных классов экологичности – в том числе самым низким «Евро-0», – без систем ABS (предотвращает блокировку колес) и ESP (система контроля устойчивости автомобиля). Также теперь необязательно устанавливать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Система ЭРА-ГЛОНАСС может быть лишена функции автоматического срабатывания после аварии.

Тем временем, концерн «АвтоВАЗ», находившийся в простое несколько месяцев из-за отсутствия комплектующих, начал сборку первого автомобиля Granta в упрощенной версии. «LADA Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, – говорится в пресс-релизе. – Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов».

Москва, Зоя Осколкова

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